Per la Siria, l’ Onu, alla fine, ha visto il Consiglio di Sicurezza raggiungere un accordo unanime per decretare una tregua di 30 giorni per assicurare i rifornimenti alla zona di Ghouta orientale , nei pressi di Damasco, che da anni è circondata dalle forze di Bashar al Assad... Leggi tutto ›