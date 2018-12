Soldati Usa via dalla Siria. Sconfitto l’Isis

Isis, o Daesh, sconfitto in Siria e, così, la Casa Bianca ha confermato che le truppe americane saranno ritirate nel paese mediorientale. La portavoce di Trump, Sarah Sanders, ha detto che le truppe statunitensi hanno già iniziato il ritorno verso casa.

Nel corso degli anni il numero dei soldati Usa impegnati contro il Califfato islamico in Siria è salito fino a circa 2.000 soldati che hanno aiutato a liberare gran parte della parte nord-orientale del paese, dove gli uomini dell’ Isis sono rimasti solo in alcune sacche di combattenti.

La Sanders ha dichiarato: “Abbiamo iniziato a riportare a casa le truppe statunitensi mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna”. La portavoce di Trump, però, non ha fornito ulteriori dettagli su che cosa possa consistere la campagna cui ha fatto riferimento, aggiungendo comunque che gli Stati Uniti e i loro alleati sono “pronti a impegnarsi a tutti i livelli per difendere gli interessi americani quando necessario, e continueremo a lavorare insieme per negare il territorio dei terroristi islamici radicali, finanziamento, supporto e ogni mezzo per infiltrarsi nei nostri confini “.

Il Pentagono ha finora rifiutato di commentare, ma il senatore repubblicano Lindsey Graham, che siede nel comitato parlamentare della Difesa ha definito la decisione un “enorme errore simile a quello commesso da Obama”.