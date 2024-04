Le spese militari di tutto il mondo hanno raggiunto i 2440 miliardi di dollari

Secondo l’ultimo rapporto appena reso pubblico della Stockholm International Peace Research Institute (Sipri) Il bilancio mondiale delle spese in armamenti sono salite al livello record di 2.440 miliardi di dollari. I ricercatori che hanno condotto l’indagine rilevano che per la prima volta i dati sono in crescita contemporaneamente in tutti e cinque i continenti.

L’innalzamento delle spese è stato del 6,8% tra il 2022 e il 2023 ed il più consistente dal 2009. Stati Uniti (37%) e Cina (12%), che sono quelli che hanno speso di più, con circa la metà della spesa militare globale, ma con i cinesi che in valori assoluti spendono molto meno degli americani, hanno accresciuto gli investimenti in armamenti rispettivamente del 2,3% e del 6%. Gli Usa hanno inoltre speso il 9,4% in più in “ricerca, sviluppo, test e valutazione”.

Secondo il rapporto, da quando la Russia ha invaso per la prima volta la Crimea nel 2014 gli Stati Uniti hanno investito molto di più nello “sviluppo di nuovi sistemi d’arma che potrebbero essere utilizzati in un potenziale conflitto con avversari dotati di forze armate avanzate”.

Russia, India, Arabia Saudita e Regno Unito seguono ad una notevole distanza Usa e Cina, ma con un incremento medio delle spese militari pari al 7,9%. La spesa militare del Cremlino nel 2023, dopo un anno di guerra su vasta scala con l’Ucraina, è stata superiore del 24% rispetto al 2022 e del 57% rispetto al 2014 per un valore equivalente al 5,9% del Pil, toccando i livelli più alti dopo la fine dell’Unione Sovietica. In consistente aumento le spese militari anche dell’India : 4,2% rispetto al 2022 e del 44% rispetto al 2014, riflettendo un aumento del personale e dei costi operativi con la caratteristica che il 75% dell’investimento in armi e armamenti riguardava attrezzature prodotte internamente seguendo l’obiettivo di diventare autosufficiente nello sviluppo e nella produzione di armi. La spesa in Medio Oriente è aumentata del 9% raggiungendo i 200 miliardi di dollari cosa che rende quest’area del mondo la regione con la più alta spesa militare in percentuale del PIL nel mondo con il 4,2%, seguita da Europa (2,8%), Africa (1,9%), Asia e Oceania (1,7%) e Americhe (1,2%). La spesa militare di Israele è cresciuta del 24% raggiungendo i 27,5 miliardi di dollari, trainata principalmente dall’offensiva a Gaza.