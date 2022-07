Per le strade di Roma (2)

Possibile che il Sindaco di Roma, il Presidente della Regione e i responsabili della gestione dei rifiuti nella Capitale non si prendano mai un caffè in giro per città? Se lo facessero vedrebbero le stesse cose che sono sotto gli occhi dei cittadini tutti i santi giorni.

A due passi dal Parlamento

Il “bar” della Chiesa Nuova

I rifiuti nella Piazza della Chiesa Nuova

San Lorenzo in Lucina due giorni fa, accanto alla Stazione dei Carabinieri

Lo stesso punto, ieri

La discarica all’ingresso dell’Ospedale San Pietro

Poi, ci si mettono anche le ragioni della sicurezza a stravolgere il decoro urbano, come dimostra Piazza Montecitorio