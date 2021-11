I farmaci contro la pressione alta prevengono il Diabete 2

I farmaci utilizzati per tenere sotto controllo la pressione sanguigna potrebbero impedire di sviluppare il Diabete di tipo 2. Queste le conclusioni di uno studio pubblicato su Lancet, condotto da ricercatori delle università di Oxford e Bristol che hanno scoperto che gli effetti protettivi dei farmaci sono molto più ampi di quanto si pensasse in precedenza.

Gli scienziati autori della ricerca hanno seguito più di 145.000 persone per una media di circa cinque anni scoprendo che una riduzione di 5 mmHg della pressione sanguigna sistolica – cosa che si ottiene grazie all’utilizzo di farmaci in grado di tenere controllata la pressione sanguigna o seguendo adeguati stili di vita – ha ridotto il rischio di Diabete di tipo 2 dell’11%. Hanno così scoperto che gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE) e i bloccanti del recettore dell’angiotensina II (ARB) sono particolarmente efficaci riducendo il rischio di sviluppare il Diabete del 16%.

Ma non tutti i farmaci utilizzati per abbassare la pressione sanguigna hanno la stessa efficacia. I calcioantagonisti, ad esempio, non hanno avuto alcun effetto sul rischio di Diabete di tipo 2, mentre i betabloccanti e i diuretici tiazidici aumentano il rischio nonostante i loro noti effetti benefici nella prevenzione di infarti e ictus.

La conclusione degli studiosi è che gli ACE-inibitori e gli ARB dovrebbero essere presi in considerazione per la somministrazione ad alcuni pazienti a più alto rischio di Diabete 2.

CV