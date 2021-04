Riesplode la violenza in Irlanda del Nord

The Guardian parla di una violenza “mai vista da anni” ( CLICCA QUI ). Per il decimo giorno di fila, infatti, l’Irlanda del Nord è stata scossa da gravi scontri registrati nelle aree unioniste a Derry, Belfast e in altre città della contea di Antrimin, il cui bilancio è di 55 agenti di polizia feriti e 10 persone arrestate.

Le violenze, iniziate il Venerdì santo nelle aree protestanti di Londonderry ( Derry per i nazionalisti irlandesi ), sono state provocate da bande di giovani e giovanissimi, molti con un età di poco superiore ai 12 anni, e motivate dal mantenimento dell’Irlanda del Nord come parte del Regno Unito.

Gli scontri si sono poi estesi anche Belfast, soprattutto nelle zone di confine tra quelle abitate prevalentemente da protestanti e quelle da in cui vivono in maggioranza cattolici. A 23 anni dall’accordo di pace che sancì la fine di una lunga guerra civile durata tre decenni, e che provocò la morte di oltre 3.500 persone, infatti, molte aree dell’Ulster restano divise tra le due comunità.

Secondo la Bbc, sebbene non vi siano chiare indicazioni sul fatto che “i disordini siano orchestrati da un gruppo organizzato, la violenza si è concentrata in aree in cui le bande criminali legate ai paramilitari lealisti hanno un’influenza significativa” ( CLICCA QUI ) .

Secondo gli osservatori, vi sono prove evidenti che figure di spicco delle organizzazioni protestanti come l’Ulster Defense Association e l’Ulster Volunteer Force sarebbero dietro le violenze. La Bbc riporta l’opinione di alcuni analisti secondo i quali i paramilitari lealisti dell’UDA della contea di Antrim potrebbero aver sfruttato l’opportunità per rispondere agli interventi della polizia dell’Irlanda del Nord che ha recentemente avviato un’opera di repressione della criminalità nell’area intorno a Carrickfergus.

Gli scontri s’inseriscono in tutte le problematiche sorte dopo la scelta britannica della Brexit che crea nuovamente una frontiera, sia pure questa volta solo di natura commerciale, tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord.