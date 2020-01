Il raid Usa contro l’Iran ha ripercussioni sul prezzo del petrolio. Sono però i mercati azionari che potrebbero andare a fuoco

Al netto dell’ovvia reazione al rialzo del prezzo del petrolio al raid

statunitense che ha portato all’uccisione del generale iraniano

Soleimani (i più pessimisti parlano di barile a 150 dollari se

come extrema ratio Teheran dovesse chiudere lo streeto di

Hormuz), l’aumento della tensione geopolitica in Medio Oriente

come può impattare sui mercati esuberanti di questo inizio anno?

Ma, soprattutto, esiste il rischio che quanto accaduto all’aeroporto di

Baghdad possa tramutarsi nel detonatore di una vera e propria

correzione dei corsi azionari?

“La geopolitica è tornata prepotentemente sul tavolo principale e questo

rappresenta uno sviluppo che può avere implicazioni crossassets decisamente severe“, scriveva nella sua nota agli investitori

Salman Ahmed, chief investment startegist presso la Lombard

Odier, cui faceva eco uno degli analisti di punta di Credit Agricole,

Valentin Marinov, a detta del quale “il sentiment legato al rischio

dovrebbe restare fragile, anche perché nel mirino di tutti c’è

una dinamica tutta incentrata sul comportamento delle Banche

centrali di fronte a questo nuovo focolaio di tensione: reagiranno

abbastanza in fretta? E, soprattutto, avranno in arsenale abbastanza

mezzi per far fronte a un’eventuale escalation di instabilità?”.

Ovviamente, tutto ora dipende dalla magnitudo dell’eventuale

reazione iraniana all’attacco Usa e, susseguentemente,

all’atteggiamento che questa susciterà non solo in Washington ma

anche negli altri Paesi dell’area mediorientale, già oggi schierati in un

risiko che vede Teheran come protagonista di molti conflitti proxy, sia

in Siria che in Libano che in Yemen contro il nemico saudita di sempre.

Ma senza dover attendere i tempi della diplomazia belligerante, quale

potrebbe essere il catalizzatore pressoché immediato di rischio, vista

anche la reazione da modalità risk-off vissuta immediatamente

dal prezzo dell’oro, dallo yen e dai Treasuries Usa?

Da almeno dieci giorni, prima che lo showdown fra Usa e Iran entrasse

nel vivo, una dinamica cominciava a spaventare gli analisti, nella

fattispecie quella rappresentata da questi due grafici.



HFR/Nomura

A far paura era l’andamento della linea nera che schizza verso

l’alto nella prima figura e che rappresenta l’attuale esposizioni di

hedge funds e CTA – ovvero operatori ad alta frequenza, fondi che si

muovono solo in base ad algoritmi – al mercato azionario Usa. In

particolare, i futures di quello Standard&Poor’s 500 che nel 2019

appena concluso ha segnato uno stellare +27,3%.

Al netto di questo, ora è il secondo grafico a mettere la questione in

prospettiva: la linea grigia rappresenta con diversa colorazione

la medesima esposizione degli hedge funds all’azionario appena

descritta ma viene comparata con quella azzurro acceso, la quale invece

è il proxy dello SKEW. E cos’è lo SKEW?

E’ il cosiddetto “indicatore del cigno nero”, di fatto un tracciatore

di prezzo che mostra l’aumento o il calo del costo richiesto dal

mercato per proteggersi da un possibile crollo, in questo caso

equity. Più gli hedge funds entrano in gioco, più sale quel costo.

Già di per sé, questa dinamica dovrebbe far paura.

Primo perché gli hedge funds salgono normalmente in giostra per

far soldi rapidi ed escono prima dei tonfi. Comunque sia,

difficilmente si imbarcano in investimenti di lunga durata, operando

come cassettisti o pensionati.

Secondo, perché dimostra implicitamente come la natura stessa di

questo rally sia totalmente falsa e artificiale, gonfiata prima dagli

steroidi dei buybacks azionari e poi – in maniera eclatante –

dalla liquidità della Fed tornata operativa sui mercati.

Non a caso, l’aumento continuo dello SKEW è andato

in overdrive proprio attorno a metà ottobre: ovvero, un mese dopo

l’intervento emergenziale della Federal Reserve sul mercato

interbancario e in quasi contemporanea con il lancio del nuovo QE,

annunciato proprio l’11 di quel mese.

E il detonatore? E il possibile epicentro dell’esplosione/implosione? A

operare da canarino nella miniera del mitologico “effetto palla di neve”

potrebbe essere per alcuni analisti il rendimento del Treasury a 10

anni, tipico bene rifugio quando la tensione geopolitica sale e proprio

l’avversione al rischio porta a una fuga dall’azionario verso i lidi più

rassicuranti del reddito fisso di qualità: statunitense, tedesco o

paradossalmente giapponese.

Già in prima battura, il raid Usa ha portato il rendimento a calare

da 1,88% a 1,83% di inizio contrattazioni. E proprio in ossequio alla

dinamica risk-off tipica dei momenti di turbolenza politica, l’attuale

condizione potrebbe portare in tempi rapidi a un raffreddamento

dell’entusiasmo degli hedge funds per l’azionario e quindi a un

ridimensionamento – anche minimo, percentualmente parlando – della

loro esposizione.

Il problema è che quando si muovono gli hedge funds, tutto accade alla

velocità della luce. Non fosse altro per l’automatismo degli algoritmi e i

rischi sulla catena di controparte, i quali comportano chiusure forzate

e immediate di posizioni. Il rischio reale e immediato, quindi, ha un

solo nome: flash crash, un tonfo rapido e senza preavviso che innesca

a sua volta una catena infinita di margin calls capace di far avvitare al

ribasso l’intero complesso delle equities.



Nomura

E come mostra questo grafico contenuto nel report elaborato ad hoc da

Nomura, in una situazione come quella attuale, il rischio di flash

crash è duplice. Ovvero, può sorgere da un problema di scarsezza

di liquidità o essere innescato da una dinamica sugli ordinativi.

Nella fattispecie, l’impossibilità appunto di chiudere posizioni per

mancanza di liquidità nei rapporti di controparte o l’eccesso di vendite

che il mercato non riesce a tamponare con il flusso di ordinativi di

acquisto in senso contrario. Insomma, nel primo caso l’imputato

principale – ex ante – può essere il classico incidente da fat finger,

ovvero un fattore anomalo che interviene su un mercato affollato e

tremendamente esposto a leva che fa impazzire il trading ad alta

frequenza. Nel secondo caso, invece, non si tratta di un errore

nell’esecuzione di un ordine ma della sovrabbondanza di ordinativi in

un unico senso del trading. Comunque sia, l’effetto “a cascata” appare

assicurato.

Nelle condizioni attuali, ancora più del solito. C’è quindi da temere un

tonfo in tempi brevi? Non è detto. Le due dinamiche in atto –

esposizione enorme degli hedge funds al rally delle equities e

contemporaneo aumento dei costi di protezione da inversione dei corsi

– possono anche limitarsi, per ora, a operare appunto come canarini

nella miniera. Lo SKEW in rialzo, infatti, è apparso finora alla

maggior parte degli analisti proprio come una mossa per

controbilanciare l’eccessiva esuberanza collettiva, quindi potrebbe

continuare in maniera “innocua” e precauzionale ancora per un po’ la

sua salita di livello. Ma il rischio vero sta nella possibilità che

l’iperattivismo nel posizionamento difensivo si tramuti nel

cosiddetto consensus trade, ovvero un qualcosa che viene percepito

come obbligato, un’operatività binaria e di massa con l’entrata in

giostra sull’ottovolante del mercato equity. A quel

punto, subentrerebbe l’imponderabilità dei mercati: ovvero, il

risvolto psicologico. Se il sentimento ribassista legato allo SKEW

dovesse essere vissuto come in aumento netto su quello rialzista del

posizionamento lungo sul mercato azionario, allora potrebbe davvero

imporsi qualcosa di poco preventivabile. Soprattutto se nel frattempo,

i soggetti più aggressivi – hedge funds e CTA – avessero davvero

cominciato a chiudere posizioni, senza dare troppo nell’occhio in prima

istanza e a puntare con sempre maggiore convinzione su un

atteggiamento short. Ovvero, scommettere in tempo su un calo

repentino dei corsi per fare soldi al ribasso.

Ed ecco che, in una dinamica da “maneggiare con cura” come

questa, va a innescarsi ora il carico ulteriore di una tensione

geopolitica estrema, capace potenzialmente di operare da

accelerante nell’incendio doloso che rischia di mandare in fumo

l’ottimismo – a tratti parossistico – che ha accompagnato Wall Street e

gli altri mercati nell’ultimo trimestre.

La conferma implicita è giunta in tempo reale dalla Turchia, dove le

banche a controllo statale hanno venduto fra 1 e 1,5 miliardi di

dollari per bloccare il tonfo delle lira innescato appunto dalla fuga

di massa da assets rischiosi, dopo che la valuta di Ankara aveva

toccato il minimo da 7 mesi contro il dollaro.

Il tutto, in meno di mezza giornata dall’inizio dell’escalation e dopo che

la Turchia sembrava aver superato la crisi valutaria della scorsa estate,

anche grazie al prestito della Cina. Insomma, instabilità assoluta.

Con un’aggravante, contenuta in questi ultimi due grafici.

Il primo ci mostra quale sia stato il prezzo per un fine anno/trimestre

sereno sui mercati, ovvero 414 miliardi di dollari in liquidità

immessa dalla Fed tramite aste Repo e Term (256 miliardi) e acquisti

di T-bills in seno al nuovo QE (157,5 miliardi).



Questo il costo della stabilità, pagato affinché le scadenze fisse per le

istituzioni finanziarie non drenassero tutto il cash già in circolo e

portassero il sistema interbancario overnight a grippare come accadde

lo scorso settembre, spedendo i tassi al 10% e innescando riflessi diretti

proprio su Wall Street.

Il secondo grafico, però, ci mostra come dal prossimo 6 gennaio,

alcune delle operazioni Term compiute fino qui andranno a

maturazione: il giorno della Befana per 25 miliardi di dollari, il 7

gennaio per 28,8 miliardi di dollari, il 10 gennaio per 18 miliardi e così

via.



Insomma, liquidità che verrà implicitamente drenata dai mercati.

Proprio ora. Ovviamente, con la sua operazione “bazooka” di metà

dicembre, la Fed aveva contemplato al rialzo i rischi, operando per

eccesso: da qui a fine gennaio sono previste infatti altre tre aste Term

(oltre 1 giorno di scadenza) per un totale ognuna di 35 miliardi di dollari

di disponibilità, oltre a quelle Repo quotidiane e agli acquisti mensili

del QE.

Basterà questo implicito cuscinetto, questo safe buffer, per placare i

mercati, ora che i venti di guerra soffieranno in senso contrario alle

mosse – più o meno estorte dallo stalking della Casa Bianca – di Jerome

Powell? La prima riprova è ormai a portata di mano, già dal 6 gennaio.

E sullo sfondo, la sagoma da variabile ad alto tasso di impazzimento e

di tensione a lungo termine delle presidenziali Usa.

Mauro Bottarelli

Pubblicato su Businnes Insider