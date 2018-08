Violentissimo terremoto colpisce il Venezuela: 7.3

Un davvero violento terremoto ha colpito nella notte italiana il Venezuela. L’intensità di magnitudo è stata fissata in 7.3. La profondità è stata rilevata a circa 100 chilometri. L’epicentro è stato localizzato lungo la costa, non lontanodalla città di Maturin, capitale dello stato di Monagas e con una popolazione di oltre 400.000 abitanti. Si trova a circa 500 chilometri di distanza dalla capitale, Caracas.

Il terremoto è stato avvertito anche in Colombia e nei vicini arcipelaghi di Trinidad Tobago e di Grenada. Molti edifici sono stati sfollati anche a Caracas e la gente si è riversata in strada in gran parte del paese.

Non si hanno notizie di vittime.