Grecia: forte terremoto sulla costa di fronte all’Italia

Una forte scossa di terremoto ha colpito nella notte la Grecia sulla costa del Mar Ionio, all’altezza dell’Isola di Zante, L’intensità della magnitudo è stata di 5.0 e la profondità del terremoto è stata rilevata a circa 15 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente anche nella vicina Isola di Cefalonia. Non ci sono al momento notizie di crolli o di danni riportati dalle persone o dalle cose.

Una scossa sostanzialmente di analoga intensità venne registrata nella stessa zona lo scorso 26 dicembre 2017 ( CLICCA QUA ), nei pressi dell’Isola di Lefkada, ed anche in quella occasione non furono registrate conseguenze per la popolazione, ma solo paura che coinvolse anche una parte della popolazione del Salento dove il terremoto venne avvertito con una certa forza.