Brescia: fiamme sull’autostrada. 6 morti, tra cui 2 bambini

Tragico incidente sull’autostrada A21 alle porte di Brescia, all’altezza del ponte che collega Montirone a Poncarale. Sei morti, tra cui due bambini: questo il tragico bilancio dello scontro, seguito da un incendio, in cui sono stati coinvolti una cisterna che trasportava carburante e un camion carico di sabbia il quale ha tamponato un’auto ferma in fila per un incidente avvenuto precedentemente a circa un chilometro di distanza.

Cinque delle vittime, di cui due bambini, si trovavano a bordo dell’auto tamponata, mentre la sesta era alla guida del camion.

I Vigili del fuoco sono intervenuti mettere l’incendio sotto controllo. Chiuso il tratto autostradale Brescia Centro-Manerbio in entrambe le direzioni.