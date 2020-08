Papa Francesco: solo senza armi nucleari può fiorire la pace

Perché la pace fiorisca, sottolinea Francesco nel suo messaggio, tutti devono deporre le armi, soprattutto le più potenti e distruttive, come quelle nucleari, che possono paralizzare e distruggere città, interi Paesi. Il Papa ripete infine quanto disse al Memoriale della Pace di Hiroshima, il 24 novembre 2019. “L’uso dell’energia atomica per scopi bellici è immorale, così come è immorale il possesso di armi nucleari. Possano le voci profetiche dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, conclude, continuare a servire da monito per noi e per le generazioni future.

Giancarlo La Vella