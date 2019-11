Donal Trump: aperta l’indagine parlamentare su Presidente

Donald Trump si proccuperà? La Camera Usa ha approvato, infatti, la risoluzione che apre la fase pubblica dell’indagine parlamentare su di lui.

Il testo è stato approvato dai deputati Usa con 232 voti contro 196 contrari. I democratici hanno votato sì in 231 su 234. Il partito repubblicano tutto per il no, con 194 rappresentanti. Justin Amash, diventato indipendente, ha votato a favore, portando il numero dei sì a 232: è stato il primo parlamentare conservatore ad affermare che “Trump ha avuto una condotta da impeachment”.

I Democratici vogliono dimostrare che Trump ha fatto pressioni su Kiev per ottenere un’indagine contro il suo rivale democratico Joe Biden, ex vicepresidente di Obama.

E’ la terza volta che la Camera avvia formalmente una procedura di impeachment. Avvenne nel caso di Richard Nixon, dopo lo scandalo del Watergate nel 1974 e per Bill Clinton a seguito del caso Lewinsky nel 1998.

Alla Camera dei rappresentanti si terrano cinque settimane di interrogatori e, dice la leader dei democratici al Congresso, Nancy Pelosi, “gli americani potranno sentire in diretta come il presidente ha abusato dei suoi poteri”.

Era stata lei a decidere di lanciare il suo partito nel controverso cammino dell’impeachment.