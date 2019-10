Governo approva piano da 450 milioni per contrastare cambiamenti climatici

Il Governo ha approvato all’unanimità il cosiddetto decreto clima proposto dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “E’ il primo atto normativo del nuovo governo – ha dichiarato il ministro – che inaugura il Green New Deal: il primo pilastro di un edificio le cui fondamenta sono la legge di bilancio e il Collegato ambientale, insieme alla legge Salvamare, in discussione alla Camera, e a ‘Cantiere ambiente’, all’esame del Senato. Tutto questo – ha ggiunto Costa- dimostra che il Governo sta realizzando una solida impalcatura ambientale, che guarda all’Europa e al miglioramento della qualità della nostra vita quotidiana, con misure come il potenziamento della graduale riduzione delle infrazioni per le discariche abusive e per la depurazione delle acque, il bonus mobilità, la riforestazione urbana. Tengo a precisare – ha aggiunto il ministro Costa – che la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, inizialmente prevista nel decreto clima, è contemplata nella legge di bilancio. La nostra idea è fare un taglio costante negli anni, da qui al 2040, ma senza penalizzare nessuno. Con le necessarie limature e concertazioni cercheremo di dar luce al miglior provvedimento possibile, con l’obiettivo principale di tutelare l’ambiente, salvaguardando al tempo stesso il nostro sistema produttivo”.

Il decreto introduce il buono mobilità per le città per la qualità dell’aria. Previsti 255 milioni di euro per la rottamazione dell’auto fino alla classe euro 3 per i motorini. Istituito un fondo di 40 milioni di euro per la realizzazione delle corsie preferenziali e 20 milioni per il trasporto scolastico. 30 milioni di euro destinati al reimpianto di alberi e creazione di foreste urbane nelle città metropolitane.

E’ pure incentivata la vendita di prodotti sfusi per cominciare a risolvere il problema degli imballaggi, oltre che aumentati i poteri e le risorse dei commissari impegnati con le bonifiche delle discariche abusive e della depurazione delle acque.