Genova. Il maltempo blocca lo smantellamento del ponte

A Genova , l’allerta maltempo porta la Procura del capoluogo ligure a bloccare i lavori di smantellamento del ponte. Forti i rischi per il continuare a lavorare sui tronconi rimasti in piedi dopo il crollo dello scorso 14 agosto che ha segnato la fine del ponte Morandi.

La Procura continua, però, le sue indagini, e non si placano le polemiche. Anche dopo le dimissioni di due componenti la commissione d’inchiesta formata dal Ministero della infrastruttura.

“Fino a sabato alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Questo quanto dichiarato dal Presidente della Regione Liguria ed anche di fresca nomina quale Commissario per l’emergenza.

Previste almeno 24 ore di vento e pioggia forte. Così, agli abitanti delle abitazioni che ancora sono in piedi sotto il ponte, non è ancora consentito di rientrare momentaneamente concesso di tornare nelle loro case per ritirare almeno le cose di maggiore ed urgente necessità.

La Procura ha spiegato la decisione come per “un pericolo per l’incolumità pubblica”. Ovviamente, l’auspicio è che una volta superata questa fase, si possano accelerare i lavori per l’abbattimento dei monconi rimasti e si possa procedere alla costruzione di un nuovo ponte.