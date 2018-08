Terremoto: forte scossa, 5.2, di nuovo nel Molise

Una forte scosse di terremoto ha colpito nuovamente il Molise, dopo quella della notte del 14 agosto. L’intensità di magnitudo del terremoto è stata di 5.2. Anche questa volta, la scossa, avvenuta dopo le 20 in provincia di Campobasso, è stata avvertita distintamente in una larga area, che va da Salerno alla Croazia, passando per il resto della Campania e l’Abruzzo. La profondità è stata registrata a circa nove chilometri.

Tanta la paura per la popolazione di molte zone. Di seguito l’elenco dei comuni più vicino all’epicentro