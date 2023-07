Gli italiani vogliono il salario minimo

La maggioranza degli italiani vuole l’introduzione del salario minimo. E non si accontenta neppure dei nove euro l’ora proposti dal pd ed altre opposizioni, ma lo vorrebbe di 12. E’ ben il 75% degli intervistati ad esprimersi così in occasione del sondaggio condotto da YouTrend per SkyTg24.

Un sondaggio che conferma la distanza dell’opinione pubblica dalla politica sulla base di una più concreta e realistica valutazione della situazione in cui si trovano milioni di lavoratori sottopagati e sfruttati. Al punto che moltissimi degli intervistati si sono detti elettori del centrodestra che, invece, non intende dare via libera al salario minimo.

Solo il 18% degli intervistati si è detto contrario, mentre il restante 7% non ha un’opinione in materia.

Il sostegno maggiore alla proposta è stato registrato tra i simpatizzanti ed elettori del Partito democratico che si sono espressi a favore del salario minimo nel 91% dei casi seguiti con l’89% da quelli dei 5 Stelle. Tra chi vota Fratelli d’Italia, ben il 71% degli intervistati si è detto favorevole all’introduzione di una soglia minima di stipendio imposta per legge.