I paesi più poveri senza vaccino

I paesi più poveri non ricevono le dosi del vaccino contro la Covid-19 e non sono in grado di attuare i programmi previsti per contenere la pandemia. La denuncia giunge direttamente dall’Organizzazione mondiale della sanità. Per adesso attraverso il programma mondiale Covax sono state consegnate solamente 90 milioni di dosi a 131 paesi proprio nel pieno di una terza ondata di infezioni che sta colpendo molti paesi africani.

Secondo i dati Oms, in Africa sono state somministrate appena 40 milioni di dosi, pari a meno del 2% della popolazione.

Il progetto Covax è stato creato per garantire che le dosi di vaccino necessarie fossero rese disponibili in tutto il mondo grazie all’intervento dei paesi più ricchi disposti a coprire i costi delle nazioni più povere.