Omaggio di Conte alla Camera “commossa vicinanza ai familiari delle vittime” – di Giuseppe Careri

“Ogni giorno siamo costretti a registrare nuovi decessi; è un dolore immenso a cui non avremmo mai pensato; ai familiari di quei cittadini che vediamo sfilare nelle bare va la mia commossa vicinanza”.

La frase pronunciata dal Presidente del Consiglio Conte alla Camera dei Deputati fa scattare l’applauso dei Parlamentari riuniti in Parlamento per ascoltare la comunicazione del governo sulla tragedia della pandemia causata da un “nemico invisibile e insidioso” che ha sconvolto il mondo intero.

Nel consueto appuntamento con la Protezione Civile, assente Angelo Borrelli per un leggero stato febbrile, sono stati comunicati alla Sala Stampa gli ultimi dati del Covid-19. Oggi 3.491 malati in più; 683 i nuovi decessi. Dall’inizio dell’epidemia sono saliti complessivamente a 74.386 le persone contagiate dal coronavirus. Di questi, 7.053 sono decedute, con una leggera diminuzioni rispetto al giorno precedente. Le persone guarite sono 9.362, con un aumento di 1.032 unità, superiore a quello del giorno precedente che era di 894 casi.

Tra le Regioni, la Lombardia è quella con il numero più alto di contagiati, morti e guariti, per complessivi 32,346 persone, aumentati di 1.643 casi del giorno precedente.

Superata la soglia di 33 morti dei camici bianchi, la metà sono medici di famiglia. Morta anche la dottoressa di Bergamo e di due dentisti a Brescia una delle città più colpite dal virus

Una strage silenziosa è avvenuta in una residenza per anziani a Villa Frati, un centro di poco più di tremila abitanti in provincia di Palermo. In una casa di riposo del paese i contagiati sono stati 69 tra anziani e personale di servizio.

Anche ieri sono proseguiti in varie città controlli di Polizia, Carabinieri e forze dell’ordine. In tutto sono stati effettuati quasi 300 mila fermi, con 10.140 denunciati per non aver rispettato le regole fissate dal Governo e dalle Regioni.

In Spagna record di vittime: 738 in 24 ore, 3.434 in totale, più dei morti in Cina. Anche il Principe Carlo d’Inghilterra è stato colpito lievemente dal coronavirus.

Negli Stati Uniti superati i 46 mila casi di coronavirus e 472 morti. A New York, secondo il Sindaco Cuomo, i positivi raddoppiano ogni tre giorni.

Si ferma anche la Russia. Nessuno andrà al suo posto di lavoro per una settimana. Putin ha assicurato lo stipendio per questa chiusura causata dal Covi-19. Si calcola che nel mondo 3 miliardi di persone sono costretti a stare a casa.

In Lombardia anche Guido Bertolaso, chiamato dal Governatore Fontana ad allestire un ospedale alla fiera di Milano, è stato colpito dal virus. E’ ricoverato all’ospedale San Raffaele dove segue i lavori attraverso i suoi collaboratori.

Infine il carcere da uno a cinque anni per chiunque violi la quarantena ed esce intenzionalmente, e senza motivo da casa, malgrado sia positivo al coronavirus.

Sembrano misure molte rigide per chiunque; in realtà sono misure necessarie a rispettare le regole fissate dal Governo e dalla Regione per tentare di diminuire i contagi ed uscire al più presto dal tunnel dove ancora non appare la luce.

Per controllare i trasgressori si fa sempre più pressante la necessità di utilizzare i droni per scoprire le persone positive e risalire, con il tracciamento, a tutte le persone che hanno avuto contatti stretti.

Da alcuni giorni circola in rete un video del novembre 2015, firmato da Maurizio Menicucci, in cui si sosteneva che alcuni ricercatori cinesi avessero creato un supervirus polmonare da pipistrelli e topi per motivo di studio.

Franco Locatelli e Giuseppe Ippolito, del comitato scientifico di supporto al governo italiano per la pandemia, smentiscono la tesi della ricerca cinese.

Pandemia, minacce di sciopero, lavoratori in subbuglio, imprese preoccupate per il futuro, medici e infermieri che si prodigano a curare i malati a rischio della propria salute, e poi i trasportatori, i lavoratori dei supermercati in contatto con centinaia di persone, c’inducono sempre più a rispettare le regole per noi e per il resto del paese, Solo così potremo dire al mondo intero: ce la faremo.

Giuseppe Careri