Tromba d’aria a Roma: muore ragazza in auto

A Roma, sul litorale al nord della capitale, tra Fiumicino e Focene, una violenta tromba d’aria ha provocato la morte di una ragazza che so trovava a bordo della sua auto sbalzata contro il guardrail. L’incidente accaduto a Coccia di Morto, ma non si è trattato dell’unico caso in cui la violenza del maltempo ha provocato danni alle vetture in strada. Nel corso della notte è stata chiusa per precauzione la strada tra Fiumicino e Focene.

Le abbondanti piogge hanno bloccato il servizio sulla metro A. Si sono allagate e messe fuori servizio le stazioni di Repubblica e Cipro. I tecnici sono intervenuti per la pulizia e il ripristino delle due stazioni.

Nella zona nord di Roma, nell’area Battistini, in via Andrea Verga, crollato un muro di contenimento per colpa della forza dell’acqua, sono così finite allagate cantine e un seminterrato di un palazzo, che i Vigili del Fuoco hanno dovuto far sfollare.