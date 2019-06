Roma: paura per scossa di terremoto 3:7. In Indonesia sisma fino a 7:0

Una scossa di terremoto d’intensità di magnitudo 3:7 è stata registrata nella serata di ieri a Colonna, all’immediato sud di Roma. Il sisma è stato avvertito chiaramente in molte zone anche della Capitale. Numerose le telefonate dei cittadini. Molta la gente scesa in strada in diverse località tra Colonna, San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri. Il terremoto è stato sentito anche in alcune parti dell’Abruzzo.

La profondità è stata rilevata dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia attorno ai nove chilometri di profondità. Immediati gli interventi delle autorità e i controlli effettuati da Vigili del fuoco e dalla Protezione civile senza, però, che fossero segnalati danni alle persone o alle cose. Alcune abitazioni, soprattutto nelle vicinanze dell’epicentro, presentano le conseguenze del movimento tellurico con l’apertura di fessure e crepe nell’intonaco delle pareti.

In Indonesia sono state registrate due violente scosse di terremoto, una delle quali ha raggiunto la magnitudo 7:0. Sono state rilevate una nel mare al nord dell’isola di Timor e l’altra su quella della Nuova Guinea.