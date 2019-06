Himalaya: i ghiacci si sciolgono

I ghiacciai dell’Himalaya si stanno riducendo. La confema viene da immagini satellitari analizzate dai ricercatori della Lamont-Doherty Earth Observatory, della Columbia University di New York.

Sono stati i satelliti spia della vasta estensione della perdita di coltre bianca della più grande catena montuosa al mondo.

Gli scienziati hanno confrontato le fotografie scattate dai satelliti Hexagon del programma di ricognizione statunitense, con recenti osservazioni di veicoli spaziali e hanno scoperto che lo scioglimento dei ghiacciai nella regione è raddoppiato negli ultimi 40 anni.

Durante gli anni ’70 e ’80, gli Usa avevano lanciato 20 satelliti in orbita per fotografare segretamente la Terra. Il materiale filmato è stato declassificato nel 2011 e digitalizzato dal National Geological Survey per gli scienziati. La ricerca è pubblicata sulla rivista Science Advances.