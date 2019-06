Terremoto in Friuli: 4.0. Paura tra le gente

Forte scossa di terremoto sotto le Alpi Carniche. L’Istituto nazionale di vulcanologia (Ingv) ha registrato un sisma d’intensità di magnitudo pari a 4.0. L’epicentro è stato individuato a Tolmezzo. Il terremoto è stato segnalato poco prima deòòe 16. La profondità è stata di soli 5 chilometri ed è stato avvertito in un’area molto ampia, fino in Austria. Paura tra la gente anche a Udine e a Tarvisio . Non sono segnalati ancora danni alle persone o alle cose.

Di seguito i comuni più vicini all’epicentro