Valanga di neve travolge almeno 10 sciatori al Sestriere

Al Sestriere, almeno una decina di persone sono state travolte da una valanga di neve al Colle della Rognosa. Il 118 ha già inviato sul posto due elicotteri perché non c’è altro modo per raggiungere la zona. Attivate anche le unità cinofile del Soccorso alpino. Nella zona nelle ultime ore si è verificata un’ abbondante nevicata. A quota 2.500 metri sono caduti fino a 80 centimetri di neve. Due persone sono riuscite a mettersi in salvo da sole.

In precedenza il soccorso alpino era intervenuto per un’altra valanga nel massiccio del Monviso, in provincia di Cuneo. Un persona è stata travolta, ma è stata estratta viva dalla massa nevosa dai suoi stessi compagni d’escursione.