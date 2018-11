Afghanistan. Attacco suicida fa 43 morti a Kabul in una scuola islamica

A Kabul, la capitale dell’Afghanistan, a causa di un attentato suicida condotto contro un gruppo di studiosi religiosi ha provocato la morte di 43 persone, secondo la notizia diffusa dai funzionari di polizia.

Almeno altre 83 persone sono rimaste ferite in un grande complesso religioso vicino all’aeroporto, in occasione del compleanno del profeta Maometto, dove erano riunite circa mille persone. 24 dei feriti sono segnalati in condizioni critiche e in pericolo di vita.

Nessun gruppo ha ancora assunto la responsabilità dell’esplosione.

Secondo un portavoce della polizia di Kabul, gli studiosi islamici e i loro seguaci si erano riuniti per recitare versetti del sacro Corano per osservare la festività Eid Milad-un-Nabi” in una scuola islamica.

L’attentatore suicida si è diretto verso il centro del raduno dove ha fatto detonare degli esplosivi.