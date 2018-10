Riscaldamento globale: ultimo allarme per le temperature mondiali

Allarme sul riscaldamento Terra e sull‘aumento della temperatura globale confermato dagli scienziati del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico dell’Onu che si sono riuniti nella Corea del Sud.

Secondo gli scienziati il monde deve adottare “misure senza precedenti” e operare trasformazioni “rapide” in settori come l’energia, l’industria e le infrastrutture per contenere il surriscaldamento di 1,5 gradi centigradi.

Altrimenti aumenteranno i rischi di siccità, inondazioni e povertà per centinaia di milioni di persone.

Il rapporto prodotto, di oltre 400 pagine, sostiene che, in realtà, la tendenza è quella di determinare un surriscaldamento destinato a superare la barriera di un riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi tra il 2030 e 2052.

La relazione è stata presentata a Incheon e indica che non si stanno rispettando neppure i limiti di 2 gradi prefigurati dall’Accordo sul Clima di Parigi.