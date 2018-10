Usa: sparatoria in Sud Carolina. Sei agenti feriti, uno ucciso

Negli Usa, a Florence, nello stato della Carolina del Sud, sette agenti delle forze dell’ordine sono stati feriti, uno di loro ha poi perso dopo essere intervenuti in un caso i sequestro. Un uomo armato stava tenendo dei bambini in ostaggio.

A seguito di una fitta sparatoria è stato costretto ad arrendersi dopo due ore . ferito anch’egli è stato portato in ospedale. L’uomo non è stato ancora identificato e il motivo del suo gesto non è chiaro.Tutti i bambini sono stati messi al sicuro.

Durante una conferenza stampa, lo sceriffo della contea di Florence, Kenney Boone ha detto che tre agenti dello sceriffo della contea e quattro poliziotti di Florence sono stati feriti durante l’incidente. Gli agenti si sono recati sul luogo del sequestro pensando di dover effettuare una normale perquisizione.