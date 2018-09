Bill Cosby condannato per violenza sessuale

Bill Cosby da essere considerato ” papà d’America ” si ritrova condannato al carcere per violenza sessuale. E’ stato un un giudice della Pennsylvania ha pronunciare la sentenza contro il popolarissimo artista americano che potrebbe essere incarcerato per un periodo tra i tre e i dieci anni in una prigione statale.

Cosby, 81 anni, è stato anche definito predatore sessualmente violento, il che significa che dovrà sottoporsi a controlli a vita.

L’attore ha rifiutato di rilasciare una dichiarazione .

Cosby è stato riconosciuto colpevole di tre capi di violenza sessuale per aver drogato e molestato una donna, Andrea Constand, nel 2004, ma numerose sono emerse nel frattempo altre denunce da parte di donne o ragazze, in gran parte aspiranti attrici.

La richiesta di Cosby per il rilascio della cauzione è stata respinta.