Yemen: strage di bambini a causa di un bombardamento

Nello Yemen, almeno 29 bambini più altre persone sono state uccise. 61 le altre persone rimaste ferite a seguito di un bombardamento effettuato dalla coalizione guidata dall’Arabia saudita contro un autobus nei pressi di un mercato a Dahyan, nella provincia settentrionale di Saada.

Il ministero della salute guidato dal movimento dei ribelli Houthi, di etnia sciita, ha reso noto che il bilancio delle vittime è di 43 persone.

La coalizione che sta sostenendo il governo legittimo dello Yemen, estromesso dopo una rivolta degli Houthi, ha dichiarato che le sue azioni sono “legittime” e che non sono dirette deliberatamente contro i civili, ma in tutta risposta molte associazioni per i diritti umani rispondono con l’ accusa di bombardare mercati, scuole, ospedali e aree residenziali.

L’organizzazione Save the Children ha reso che i bambini stavano tornando a scuola da un picnic quando l’ autobus si è fermato all’interno del mercato ed è stato preso di mira dagli aerei della coalizione anti sciita.

La Croce rossa internazionale ha reso noto che i bambini erano tutti di età inferiore ai 15 anni.