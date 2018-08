Yemen: strage di civili per bombardamento aereo

Nello Yemen, almeno 55 persone, tra cui donne e bambini, sono state uccise nella città portuale di Hodeidah, sulle coste del Mar Rosso, a seguito di incursioni aeree condotte dall’alleanza guidata dall’ Arabia Saudita per combattere i ribelli Houthi, appoggiati dall’Iran, che hanno occupato una buona parte del Paese.

Il bombardamento ha colpito l’ospedale della città e un porto peschereccio, provocando anche il ferimento di almeno altre 124 yemeniti.

Taha al-Mutawakil, il ministro per la sanità pubblica dell’amministrazione guidata dagli Houthi, ha detto che le autorità locali stanno lottando per far fronte all’alt0 numero di vittime e che i feriti devono essere trasferiti nella capitale dello Yemen, Sanaa, o in altre province nonostante i timori di essere presi di mira da attacchi aerei.