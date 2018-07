Sparatoria a Toronto: due morti e 13 feriti

A seguito di una sparatoria, a Toronto, una delle principali città del Canada e capoluogo dell’Ontario,, due persone sono rimaste uccise e 15 ferite. Le vittime sono l’autore della sparatoria, ucciso dai poliziotti, e una donna.

La sparatoria è avvenuta nella zona dei viali di Danforth e Logan, nel quartiere greco, la notte scorsa, nei pressi di un ristorante.

Tra quelli feriti c’è anche una ragazza, ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Ancora in corso le indagini condotte dalla polizia sta ancora interrogando i testimoni.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno scatenato la furia omicida e non vi sono state ancora dichiarazioni ufficiali che possano far ritenere trattarsi di un fatto di natura terroristica.