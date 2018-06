Terremoto: forti scosse in Grecia e in Messico

Il terremoto ha colpito sia il Messico, sia la Grecia. Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata nel corso della notte italiana al largo della costa occidentale del Messico, nei pressi di San Patricio. Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma è avvenuto a circa 24.8 km di profondità con l’epicentro in mare. Non sono state al momento segnalate vittime o danni per le abitazioni.

In precedenza, un terremoto di intensità di magnitudo 4.3 è stato registrato lungo la costa sud del Peleponneso ad una profondità di 13 chilometri. Anche il questo caso non sono segnalati conseguenze per gli abitanti oper le loro abitazioni. Alcuni giorni fa una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 aveva colpito la stessa zona.