Scosse di terremoto in Calabria. Fino a magnitudo 3.5

Delle scosse di terremoto sono state registrate dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, InGV, in Calabria questa mattina. Il terremoto più forte si è verificato nei pressi di Bocchigliero, in provincia di Cosenza verso le cinque. L’intensità della magnitudo è stata di 3.5 per quella che si è rivelata la scossa più forte. La profondità è stata segnalata a circa 35 chilometri.

In precedenza era stato registrato un altro sisma di magnitudo 2.9 in provincia di Crotone, a 7 chilometri da Savelli. Nessuna notizia di danni a persone o cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini al’epicentro