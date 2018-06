Terremoto: violente scosse in Giappone e Guatemala. Morti e feriti

Violenti terremoti in Giappone e in Guatemala nel corso della notte. L’intensità delle scosse sono state rispettivamente di 6.1 e di 5.6. Segnalati già i primi morti.

Nella prefettura di Osaka, in Giappone, il primo bilancio è di tre morti e quasi 200 feriti. Tra le vittime una bambina di 9 anni rimasta schiacciata dal crollo della struttura di una piscina nella città di Takatsuki. Morto anche un anziano di 80 anni.

La violenza del terremoto ha causato l’interruzione del servizio dei treni veloci Shinkansen, la cancellazione di alcuni voli aerei in arrivo o in partenza dall’aeroporto Kansai. Sospesa anche l’erogazione di gas per 108mila abitazioni nella prefettura di Osaka e registrata la interruzione della fornitura di energia elettrica di altre decine di migliaia di abitazioni mentre nessun problema è al momento segnalato alle centrali nucleari della zona.

In Guatemala, scossa di terremoto è stata valutata d’intensità di magnitudo 5.6 nel sud del paese con epicentro a Guanagazapa. Non si hanno notizie di danni per le persone o le cose.