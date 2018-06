Striscia di Gaza: altri 4 morti tra i palestinesi

Violenti scontri di nuovo a Gaza, dove si sono ancora una volta confrontati al confine con Israele i palestinesi e le forze di polizia dello stato Ebraico. Quattro i palestinesi uccisi dalle forze israeliane che non hanno esitato ad usare le armi nella parte orientale della Striscia di Gaza.

Come consuetudine, da alcuni mesi i palestinesi di Gaza, ma manifestazioni analoghe si svolgono in altre aree dei territori occupati della Cisgiordania, ogni venerdì è organizzata la cosiddetta Grande Marcia di Ritorno in ricordo di quelle che chiamano la Nakba, o Catastrofe, in ricordo dello spostamento forzato di 750.000 palestinesi da case e villaggi a seguito della guerra del 1948 con Israele.

Da quando sono iniziate le proteste lo scorso 30 marzo, le forze israeliane hanno ucciso 124 palestinesi nella sola Striscia di Gaza e ferito oltre 13.000 persone.