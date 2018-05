Terremoto 3.6 spaventa il Friuli

Una scossa di terremoto registrata ieri sera ha spaventato il Friuli, in particolare, nella zona tra Udine, Tolmezzo e Tarvisio. L’intensità della magnitudo è stata di 3.6. La profondità è stata individuata a circa sette chilometri. Molta gente è scesa per strada, ma non sono segnalati crolli o conseguenze per le persone e le cose.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini all’epicentro del terremoto, tutti in provincia di Udine