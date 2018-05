Pakistan: attentato al ministro degli interni

Attentato in Pakistan contro il ministro degli interni. Un uomo armato ha sparato e ferito il ministro Ahsan Iqbal mentre l’esponente politico stava visitando il suo collegio elettorale nella città nord-orientale di Narowal.

Iqbal aveva appena partecipato a una manifestazione tenuta nella città del Punjab quando è stato colpito almeno una volta nel braccio. È stato portato in ospedale e la sua vita non è in pericolo.

L’aggressore è stato arrestato ed è stato interrogato. Non è ancora stato chiarito il motivo che lo ha spinto a sparare contro una delle figure più importanti del governo del Pakistan, dove si dovrebbero tenere le elezioni generali il prossimo 15 luglio.

Iqbal è uno dei maggiori rappresentanti della Lega musulmana del Pakistan (Nawaz).

Una fonte del governo ha riferito all’agenzia di stampa Reuters che Iqbal era appena tornato da un incontro con un gruppo cristiano.