Il Superbonus e gli “effetti radioattivi” di cui ha parlato Giorgetti

Non si era ancora spenta l’eco della decisa presa di posizione del Ministro Giorgetti sul Superbonus: ha effetti radioattivi. Eppure si deve continuare a maneggiare. E questo lo ha sottoscritto anche il Ministro dell’Economia nel corso del Consiglio dei Ministri che si è piegato alle insistenze di Forza Italia. Il Superbonus resta e continuerà, per restare nella definizione di Giorgetti, ad irradiare sostanze pericolose … nei conti pubblici.

Com’è nel caso di Salvini, anche Tajani ha bisogno di far sentire che pure Forza Italia esiste in un esecutivo che pare essere già un’anticipazione del premierato “meloniano”. A maggior ragione dopo che in Forza Italia si levano le voci sullo scarso peso che si ritrovano a far valere gli eredi del mitico Berlusconi.

La cosa è ovviamente presentata come marginale ed è stata pensata da mettere al di fuori della Finanziaria. Ma la sostanza resta la stessa. Siamo di fronte ad un Governo dominato dalla logica delle tribù che lo formano. I bei discorsi servono ad altro se non ci si può permettere di fare i Quintino Sella e tenere ferme le conseguenze di dichiarazioni stentoree e ferme. Che bello declamare i principi … e poi fare altro.

E’ accaduto già in diverse occasioni nella vita ancora breve di questo Governo, ma che ha già maturato tanta esperienza nel come si tengono insieme le cose a dispetto di tutto. Questa è la politica “senza qualità” che ci tocca sopportare. E non è finita qui.