Meloni si è messa fuori gioco – di Domenico Galbiati

rendono conto di doverci mettere almeno una pezza.

Quando si governa un grande Paese, importante come il nostro, portatore di una ricchezza culturale e civile straordinaria, protagonista di una vicenda politica rilevante, uno statista ne assume sulle spalle l’intera storia, a costo di svestirsi della propria postura politica contingente.

Giorgia Meloni non ce l’ha fatta ed ha votato contro la maggioranza che, per quanto sia stata diffidente e scostante nei suoi confronti, rappresenta la coalizione di forze che reggono il processo di unificazione europea.

Senonché Meloni si o Meloni no, non si fa l’Europa – come ha giustamente ammonito il Presidente della Repubblica – senza l’Italia che merita comunque, perfino a dispetto del suo governo, il riconoscimento di un importante ruolo nella Commissione. Ed indubbiamente il prestigio dell’Italia consentirà a Giorgia Meloni, come le auguriamo sinceramente, di conseguire questo risultato comunque importante.

Domenico Galbiati