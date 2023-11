Crosetto e l’attacco preventivo alla Magistratura

Una strana intervista quella concessa dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Il Corriere della sera (CLICCA QUI). Evidentemente dedicata al conflitto tra Hamas e Israele subito dopo il suo ritorno da Gerusalemme, è finita per diventare un preventivo attacco alla Magistratura. Purtroppo, solo sulla base di dicerie che il Ministro ha raccolto su presunte riunioni che si sarebbero tenute per sabotare il Governo Meloni prima delle elezioni europee.

Dichiarazioni gravi che non possono essere fatte con leggerezza parlando genericamente di una “corrente” dei magistrati. Meglio non precisata e che Crosetto definisce “fazione antagonista”, addirittura di tutti i governi di centrodestra.

Crosetto, in realtà, non è nuovo ad esternazioni del genere. Perché, ma andiamo a memoria, queste cose le disse già all’indomani della nascita dell’Esecutivo di cui fa parte in una posizione tanto importante e delicata.

Vedremo se il Ministro fornirà ulteriori elementi in grado di giustificare questa sua teoria cospirativa a proposito della quale si è precipitato ieri sera a far dire ai telegiornali, quelli sì che costituiscono una vera e propria “fazione”, che il suo commento non fosse un attacco ai magistrati.

In ogni caso, i nostri vecchi saggi ci lasciarono un bel detto: “male non fare, paura non avere”. E allora, seguendo la sua logica da retropensiero, si tratta di capire se questa continua preoccupazione da parte di Crosetto vuol dire che egli sa di “scheletri negli armadi” … e così pensa sia meglio mettere le mani avanti.