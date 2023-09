Davvero Dio ha bisogno di essere difeso … e in questo modo?

Dio ha bisogno di essere difeso? E’ questo di cui necessita? Domande che possono scivolare nella presunzione e, persino, nella blasfemia. Soprattutto, quando fanno parte della strumentalizzazione elettorale.

San Tommaso d’Aquino rovescia i termini della questione: “O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto”.

La verità è che “Dio, patria, famiglia” finiscono solo per fare parte di un armamentario retorico e populista. Di quella destra che, in un certo nefasto periodo, aggiungeva pure il moschetto in barba ad ogni strumentalmente, e pedestremente, esibita fede religiosa.

Oggi ci sono coloro che ci tengono molto a presentarsi come se fossero andati oltre quel mondo. Ma vediamo che il pensare, il linguaggio, l’atteggiamento populista, l’irrefrenabile pulsione che li anima, è sempre dentro quella cultura perché, evidentemente, è l’unica cui si si sono abbeverati.