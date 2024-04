Crosetto e Vannacci: a pesci in faccia

Questa sì che è una notizia! Stamattina Il Ministro della Difesa, dopo aver appreso che il Generale Vannacci sarà Capolista per la Lega in tutte le circoscrizioni, prende a pesci in faccia il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini:” Il Generale Vannacci – ha detto- ha lo stesso senso dello Stato che ha Salvini”.

Crosetto, (ex democristiano e non ex fascista) che svillaneggia il Segretario della Lega e suo collega di Governo, ci dà la plastica rappresentazione di tutta la sfiducia, la delusione, il disamore che gli Italiani nutrono sempre più verso la Politica, lo Stato e le Istituzioni.

Tutti i sondaggi, nessuno escluso, ci informano che il più grande partito italiano non è quello del Presidente del Consiglio. Ma quando mai! Il Partito più numeroso è quello degli arrabbiati, dei delusi, dei frustrati, degli indecisi e…chi più ne ha più ne metta. L’astensionismo è arrivato a toccare il 50 % per cento del corpo elettorale. E quindi Salvini che pretende di pontificare a nome degli Italiani, vive in altro mondo. Soffre di allucinazioni . Lui ormai, non conta quasi più nulla. E non sa a “che Vannacci votarsi”. Ormai rappresenta solo l ‘8 per cento del cinquanta per cento degli italiani. Politicamente parlando, Il nulla che si fece verbo. O il verbo che non dice più nulla. Scegliete voi.

Michele Rutigliano