UK: torniamo in Europa

I britannici continuano ad esprimere in ampia maggioranza la speranza di poter tornare a far parte dell’Europa da cui uscirono sette anni fa a seguito di un referendum consultivo, diventato poi una decisione tombale di cui molti si sono pentiti.

E’ un nuovo sondaggio di YouGov a dire che il 58,2% dei britannici si fiderebbe più della Commissione europea che del proprio governo. Il risultato, anche se leggermente inferiore al 60% dello scorso febbraio, conferma la linea di tendenza partita con un 47% degli inizi del 2021.

Gli intervistati si dicono convinti che non saranno seguiti nell’uscita da altri paesi e ottimisti sul futuro dell’Unione europea. Impietoso il risultato per quelli che continuano ad esprimere un giudizio positivo sulla Brexit: raccolgono solo il 18% dei consensi.

Intanto, però, si registra un calo nell’opinione corrente in altri paesi del continente sull’adesione all’Unione anche se i pro Europa continuano a registrare una consistente adesione come nel caso dell’87% degli intervistati in Spagna del 79% in Danimarca, 70% in Svezia e 69% in Germania. Più indietro italiani, 63%, e francesi, 62%.

I britannici continuano ad essere preoccupati soprattutto per le conseguenze economiche della Brexit. In tal senso si esprime poco meno del 60% degli intervistati con un deciso incremento rispetto al 50% di due anni fa.