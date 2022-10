Uk: il governo “vieta” a re Carlo di partecipare al summit sul clima. Di cosa ha paura?

La Prima ministra britannica, Liz Truss, ha appena fatto pochissime cose, ma per ora le ha fatte tutte attirandosi forte critiche e facendosi davvero mettere in discussione. Ha dovuto ammettere che l’annuncio del suo piano per la riduzione delle tasse per i più ricchi si è rivelato un disastro per la sterlina e le valutazioni sul futuro dell’economia del Regno Unito già disastrata di suo.

Adesso, viene confermata una notizia che ha del clamoroso: re Carlo III non è stato autorizzato dal governo di Londra a partecipare alla Conferenza sui cambiamenti climatici COP27 organizzata in Egitto, a Sharm el-Sheikh, dall’8 al 16 del prossimo novembre. La cosa senza precedenti è stata confermata da Buckingham Palace a seguito dell’indiscrezione pubblicata dal Sunday Times secondo il quale Liz Truss avrebbe addirittura “ordinato” al Re di non recarsi in Egitto. La dichiarazione dei funzionari del Palazzo reale è, però, tutta al sapore di miele: “Con amicizia e rispetto reciproci c’era accordo sul fatto che il re non avrebbe partecipato”.

Ma è chiaro che la cosa la dice lunga sui rapporti futuri tra i due. Tra una conservatrice che sembra intenzionata a ridurre di molto l’impegno britannico sulla via della riduzione delle emissioni nell’atmosfera e un monarca che, sin dalla gioventù, ha coltivato la passione per il rispetto dell’ambiente. Non a caso, Carlo aveva fatto sapere della sua intenzione, una volta incoronato di partecipare alla conferenza mondiale in quell’Egitto dove si era già recato, da Principe di Galles, nel novembre dello scorso anno con il pieno accordo di Boris Johnson, per sollecitare il presidente Abdel Fattah Al-Sisi nei suoi sforzi.

La presa di posizione della Truss suona ulteriormente strana in considerazione del fatto che nel corso del precedente summit mondiale, il COP26 tenutosi nel 2021 proprio nel Regno Unito a Glasgow, l’allora Principe del Galles tenne il discorso della cerimonia di apertura e la Regina Elisabetta partecipò all’evento con un collegamento video. In quella occasione, Carlo lanciò un forte appello ai leader mondiali in difesa del clima. E’ probabile che la cosa non sia piaciuta a tanti governanti che antepongono la regola del profitto a quella della salvaguardia ambientale e al perseguire nuovi modelli di sviluppo, economico, sociali ed ecologici.

