Cambiamenti climatici e i risultati non raggiunti dalle grandi compagnie

Secondo lo studio “Corporate Climate Responsibility Monitor” condotto dalla no-profit New Climate Institute e Carbon Market Watchsu (CLICCA QUI) molte delle più grandi aziende del mondo non raggiungono gli obiettivi indicati sulla lotta ai cambiamenti climatici. Non la contano proprio giusta e sono adesso accusate di esagerare regolarmente, o di riferire erroneamente sui loro progressi.

La ricerca ha preso in esame particolarmente 25 giganti mondiali e tra questi, secondo i risultati pubblicati, Google, Amazon, Ikea, Apple e Nestlé sono tra quelli che non riescono a cambiare abbastanza rapidamente.

Le aziende prese in considerazione coprono il 5% delle emissioni globali di gas serra. Lo studio ha assegnato a ciascuna azienda una valutazione di “integrità” ed è servito a scoprire che solo alcune di loro stanno facendo relativamente bene per la riduzione delle emissioni, ma che tutte le società potrebbero migliorare. Tra quelle finite sotto la lente d’ingrandimento nessuna può oggi ricevere un punteggio di “elevata integrità”.

La reazione ai risultati del rapporto non si è fatta attendere. Alcune società hanno del tutto contestato le conclusioni raggiunte. Altre, come Amazon, hanno dichiarato che i dati loro relativi sono dovuti al fatto di aver indicato nei loro progetti “obiettivi ambiziosi” che, evidentemente hanno bisogno di tempo per essere pienamente perseguiti. In ogni caso, come fatto da Google e Ikea confermano l’intenzione di raggiungere emissioni “zero” di carbonio entro il 2030.

La valutazione sulla liberazione nell’atmosfera di sostanze inquinanti prende in considerazione tutta la catena produttiva, il trasporto e l’energia utilizzata nelle fabbriche o nelle strutture commerciali di vendita, così come la eventuale coltivazione e i raccolti delle materie prime o l’eventuale abbattimento di alberi.

Secondo la ricerca, al momento, solo tre delle 25 aziende sono chiaramente impegnate ad eliminare il 90% delle emissioni di carbonio dalle loro catene di produzione e fornitura: Maersk, Vodafone e Deutsche Telekom. Il rapporto ha esaminato anche il modo in cui le aziende parlano dei loro impegni sul clima è un grosso problema, afferma lo studio rilevando l’esistenza di un grande divario tra ciò che le aziende dicono e la realtà, cosa che, secondo gli autori dello studio crea non poche difficoltà tra i consumatori a capire quale sia la verità.

