Papa Francesco: Dio ci ama tutti, persino il peggiore di noi

Papa Francesco ha parlato nella notte di Natale dicendo che Dio ama tutti – “anche il peggiore di noi”. Lo ha fatto dinanzia a migliaia di persone durante la messa della vigilia, officiata nella Basilica di San Pietro in Vaticano.

Francesco ha detto : “Dio non ti ama perché pensi giusto e ti comporti bene; ti ama e basta. Il suo amore è incondizionato, non dipende da te. Puoi avere idee sbagliate, puoi averne combinate di tutti i colori, ma il Signore non rinuncia a volerti bene. Quante volte pensiamo che Dio è buono se noi siamo buoni e che ci castiga se siamo cattivi. Non è così.

Nei nostri peccati continua ad amarci. Il suo amore non cambia, non è permaloso; è fedele, è paziente. Ecco il dono che troviamo a Natale: scopriamo con stupore che il Signore è tutta la gratuità possibile, tutta la tenerezza possibile”.

Tra i partecipanti alla Messa c’erano bambini provenienti da diversi paesi tra cui Venezuela, Iraq e Uganda.