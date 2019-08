Vinti 209 milioni al Superenalotto

Sbancato il Superenalotto da 209 milioni di euro. Il biglietto vincente, da soli due euro, giocati automaticamente dalla macchinetta di erogazione, è di Lodi, giocato nel Bar Marino di via Cavour.

Si tratta della massima cifra mai vita in Italia e della più altra tra tutte quelle in palio in Europa di questa settimana. La sestina vincente è stata 7, 32, 41, 59, 75, 76