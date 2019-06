Svizzera. Le donne in sciopero per la parità

Le donne in tutta la Svizzera scioperano in segno di protesta e per reclamare parità dei salari e maggior rispetto, oltre a contestare quello che definiscono il ritmo troppo lento con cui il paese si muove verso l’uguaglianza.

La protesta di oggi arriva a 28 anni di distanza di una simile giornata di protesta del 1991, nel corso della quale scesero in strada circa mezzo milioni di donne . Fino a quel momento mai una donna aveva fatto parte del governo svizzero e non era previsto il congedo di maternità.

In Svizzera le donne guadagnano in media il 20% in meno degli uomini, non sono adeguatamente presenti a livello dirigenziale e l’assistenza all’infanzia rimane non solo costosa, ma scarsamente disponibile.

Le pensioni svizzere femminili sono inferiori del 37% rispetto agli uomini.