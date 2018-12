Strasburgo: tre morti e numerosi feriti. E’ terrorismo

Il bilancio della sparatoria di Strasburgo è, al momento, di tre morti e 12 feriti, tra cui un giovane giornalista italiano. Alcune delle persone ricoverate in ospedale, però, sono in gravi condizioni e i medici stanno facendo di tutto per salvare loro la vita.

L’autore dell’attentato, il 29enne Cherif C., era segnalato per la sua radicalizzazione. Dopo la sparatoria e dopo uno scambio di fuoco con agenti della polizia sarebbe fuggito a bordo di un taxi. L’autista del mezzo ha poi raccontato successivamente alle forze dell’ordine che l’uomo era ferito ad un braccio. Iniziata subito la caccia all’uomo.