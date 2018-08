Calabria: recuperati 10 corpi senza vita. Travolti da un torrente in piena

E’ salito ad morti il bilancio della sciagura che ha coinvolto, in provincia di Cosenza, numerosi escursionisti travolti dalla piena del torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, nel parco del Pollino. I primi corpi recuperati erano quelli di quattro uomini e quattro donne.

Successivamente, sono stati ritrovate senza vita altre persone trascinate dalla piena fino a tre chilometri di distanza.

I feriti sono dodici di cui cinque trasportati in ospedale. Salvate 18 persone e tra di loro c’è un bambino. Nessuno è in grado di dire se e quanti sono i dispersi. Il gruppo speleologico del Soccorso alpino calabrese ha immediatamente organizzato i soccorsi e si è messo alla ricerca di eventuali dispersi e dei corpi delle vittime non ancora recuperati

La strage si è verificata nel territorio del Parco Nazionale del Pollino, nei pressi del cosiddetto “Ponte del Diavolo”. L’acqua del torrente è improvvisamente aumentata a causa delle forti piogge che hanno interessato la zona.