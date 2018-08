Terremoto in Molise. Molta la paura dopo magnitudo 4.8

Una scossa di terremoto di intensità 4.8 ha colpito il Molise, ma è stato avvertito in un’ampia area, fino addirittura alla Croazia. Non sono segnalati danni alle cose né conseguenze per le persone. Secondo i rilievi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la profondità del terremoto è stata rilevata circa sei chilometri.

L’epicentro, in provincia di Campobasso, è stato localizzato non lontano da Montenero di Bisaccia.

Di seguito l’elenco dei comuni più vicini al luogo dove si è verificata la scossa di terremoto